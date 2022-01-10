Бывший заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук объяснил, как воспринял скандал с участием 27-летней Кристины Тишкун из ее чрезмерно глубокого декольте на официальном мероприятии во Львове.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Сказать, что было какое-то раздражение – на самом деле нет. Я воспринимал это совершенно нормально, понимал природу этой ситуации. Я понимал, что если мой телефон красный от десятков сообщений на каждом из мессенджеров, и все вопросы повторяются – вопрос не в том. У меня было, скорее, удивление. То, что я узнал о себе, о фактах своей истории, о которых даже не мог подозревать. Где, на каких вечеринках я выступал и с кем играл, и так далее. Я узнал много нового и неожиданного о себе, что не буду комментировать», - говорит он.

Уволенный с должности чиновник вспомнил также выражение своей бабки: когда человек рождается, о нем говорят, и когда он умирает, о нем говорят. Хуже всего, когда о нем не говорят.

«Эта ситуация была очень неожиданная, поэтому сказать, что она к чему-то готовилась, что-то планировал в дальнейшем – нет. Здесь скорее вопрос в другом. Кроме тезиса обо всем, что не является некрологом – это реклама, есть еще один: «Говорите обо мне все что угодно, только фамилию называйте правильно». У меня было, что журналисты или ведущие телеканалов фамилию трансформировали по своему видению. Сегодня мою фамилию все четко помнят и я думаю, разных трактовок уже не будет. Я считаю, что эта ситуация – еще одно испытание. Я очень уважаю свою семью, и отец меня учил, что все осознанные проблемы есть возможности», - отметил Игорь Гарбарук.

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