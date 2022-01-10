В случае реализации программы об экономическом паспорте дефицитный украинский бюджет останется без средств на осуществление социальных выплат.

Об этом заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает Главком.

"Если вы забираете 60 млрд. из доходной части бюджета, что вы будете давать взамен? То есть каким образом вы обеспечите необходимую доходную часть под ваши социальные задачи, под ваши расходы при сохранении без изменения дефицита в размере 188 млрд. грн? И первый вопрос, который задаст любой экономист – а кто будет платить за то, что те средства будут изъяты из доходной части?",- пояснил Пендзин в эфире телеканала "Украина 24".

Он также напомнил, что похожие программы накопления средств для детей действуют в странах, имеющих бездефицитный бюджет, который дает им возможность финансировать эти программы, в то время как в Украине бюджетные расходы значительно превышают доходы. И в случае если десятки миллиардов будут изъяты из бюджета на финансирование «Экономического паспорта», у государства возникнут серьезные проблемы с осуществлением социальных расходов.

«Когда мы с вами смотрим на примеры других стран, в частности Арабских Эмиратов, Кувейта, в Норвегии есть аналогичный фонд, то там все те фонды формируются за счет как правило профицита государственного бюджета. То есть за что речь идет? Вы потратили все деньги, что получили, вы погасили все свои обязательства, выполнили все социальные программы и у вас еще что-то остается. Так вот все то, что остается, может быть совершенно спокойно направлено в том числе на доплаты населению, формирование Фонда будущих поколений или другие траты, которые будет считать нужным общество», - сказал Пендзин.

По его словам, также проблемными остаются вопросы сохранения накапливаемых средств от обесценивания и справедливости распространения программы только на детей, родившихся с 2019 года.

«Инфляция, слабая экономика, отсутствие фондового рынка, где можно нормально размещать средства для их сохранения и приумножения. То есть вопросов много, ну и действительно я бы сказал там социальные вопросы – имущество, ресурсы, недра – это есть общенародная собственность, а не только детей, родившихся после 1 января 2019 года», - заключил Пендзин.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей.

Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье. Ранее народный депутат Нина Южанина заявила, что программа не гарантирует сохранность средств, ведь в документе прописано даже банкротство компаний, которые будут заниматься "детскими" деньгами.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что реализация программы приведет к наращиванию государственного долга, разбалансировке поступлений и кризиса госбюджета.