Уволенный по собственному желанию после скандала с платьем Кристины Тишкун заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук объяснил, почему у министра и его заместителей разная заработная плата.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

В частности, отмечает он, заместитель министра Светлана Криштоф получает 93 тысячи гривен в месяц, министр – почти вдвое меньше, а сам Гарбарук – 44 843 тысячи гривен.

«Меня всегда интересует только одно относительно средств: сколько зарабатываю я, а не кто-то другой. Я могу завидовать Биллу Гейтсу как угодно, но от этого я богаче не стану. Именно этого я не делаю. Зарплата замминистра может быть абсолютно техническим банальным вопросом. Человек мог в этом месяце быть в отпуске, ему начислены отпускные. Опять же, человек, как, например, я поехал в Австрию. Я плачу свои средства, потом мне по факту их возвращают. Поэтому на самом деле это вопрос из технических вещей, а не кто больше получает, а кто меньше», - говорит он.

Уволенный по собственному желанию после скандала со слишком открытым как для участия в форуме по энергосбережению заведений профтехобразования платьем своей помощницы Кристины Тишкун, бывший замминистра акцентировал: существуют более важные вещи для обсуждения.

Он отмечает: «Никто не спросил о принципах дуального образования и других вопросах, непосредственно влияющих на качество нашей с вами жизни, на обеспечение трудовыми ресурсами наших украинских предприятий, обеспечение работой и так далее. Я думаю, ответ должно давать само журналистское сообщество».

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