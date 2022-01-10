Об этом он рассказал на своем YouTube-канале в обзоре «Что почитать?».

Эксперт рассказывает о плане французской армии во время Первой мировой войны, который разрабатывался под влиянием последствий, к которым привела франко-прусская война еще в 1870-1871 годах. В частности, отмечает он, речь идет о желании Франции отомстить и забрать обратно территории, утраченные в ходе этой войны, – Эльзас и Лотарингию.

Как объясняет Юрий Романенко, Франция в своих действиях выходила из того, что это будет наступательная война, соответственно и готовила армию к ней. «Готовилась с таким духом, который отбрасывал все на своем пути, когда логика происходящего на поле боя опровергала этот план», - объясняет политолог.

Тем не менее, отмечает он, Франция все равно хотела воплотить именно этот план, не осознавая, что ситуация изменилась и Германия хорошо готова к войне. «Казалось бы, ну сделай соответствующие выводы, не развертывая наступление, не наступай, когда все говорит о том, что немцы сосредоточили против тебя огромную армию, и эта армия может нанести поражение», - говорит Юрий Романенко. Итак, подытоживает он, такая негибкость и маниакальное упорство обернулись для Франции потерей сотен тысяч жизней в начале войны и целых миллионов позже как с ее стороны, так и со стороны Германии.

Дальше эксперт проводит аналогию с современными событиями в Украине. «Это очень напоминает Украину, которая с точно таким же маниакальным упорством, достойным лучшего применения, игнорировала многочисленные факты как до войны, о том, что Украина может быть вовлечена в конфликт с Россией, так и после войны, когда все время мы, как маленькие дети, полагались на то, что западные союзники решат за нас наши проблемы», - объясняет он. В частности, в пример политолог приводит тот факт, что Украина постоянно надеется на прекращение строительства Северного потока-2, Крымского моста и ожидает санкций против РФ со стороны Запада, а также решения собственных проблем кем-то другим. В то же время сама Украина, подчеркивает Юрий Романенко, никак не хочет осознать реальную ситуацию и действовать уже в соответствии с ней.

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