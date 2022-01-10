Как пишет издание Хвиля, к уже известным проблемам российских войск на границе и будущих веерных отключений добавилась неожиданная проблема бунта полицейских. Впервые в истории Украины полицейские начали публичное давление на власть с требованием повысить зарплаты. Такого не случалось даже в тяжёлые 90-е. Полицейские на удивление хорошо организовались: создали групи и чаты, начали “итальянскую забастовку” отказываясь выезжать на мелкие нарушения, даже начали писать рапорты на увольнения и требовать отставки министра и главы полиции. Конечно же во всем этом сложно не заметить невидимую руку, которая искусно направляла полицейский гнев. И это рука бывшего министра Авакова.

Отставка “вечного министра” была очень неожиданной для него и его команды. С одной стороны министр уходил, а с другой в МВД оставалось очень много членов его команды. Сложилось даже впечатление, что его отставка является неким договорняком с бывшим помощником Антона Геращенка и новым министром Денисом Монастырским. Но, в своём появлении в эфире Натальи Влащенко с резкой критикой власти Зеленского, Аваков дал чётко понять что никаких договорённостей не было. Поэтому “качнуть” МВД и показать слабость действующего министра, а соответственно и провал Зеленского в кадровой политике - отличное преимущество для нового оппозиционера и потенциального участника избирательного забега Арсена Авакова.

Нападение

Зарплаты полицейских и финансирование МВД всегда были болевыми точками системы. В этом и являлся главный успех бывшего министра Авакова. Имея колоссальное политическое влияние в виде фракции Народный фронт ему удалось увеличить финансирование МВД в 4 раза за 5 лет. Благодаря этому он получал лояльность системы, хотя никогда не был её частью. Именно это своё достижение он решил использовать против Монастырского. Так, 15 декабря он опубликовал текст, в котором прямо обвинил нового министра в неспособности отстоять бюджет министерства и поднять зарплаты полицейским. Утверждая, что защита бюджета является главной задачей министра, Аваков, тем не менее, солгал. После того, как Народный фронт вылетел из парламента бюджет МВД перестал расти. Так, на 2021 год бюджет вырос только на 2,7 млрд грн (85,8 млрд грн), это почти столько же, как вырос бюджет при Монастырском на 2022 - на 3 млрд грн (88,8 млрд грн). То есть никаких 25-28% роста каждый год, о которых заявил Аваков в последний год его власти не было.

Следы Арсена Борисовича в раскачивании МВД видно и в других местах. Так, 12 ноября на сайте ОП была создана петиция о повышении зарплат полицейским. Автором петиции является Артем Каспар’ян, который работает помощником народного депутата Артема Дмитрука. В свою очередь Дмитрук является главой групи по связям с Арменией, а его друг и спонсор Вилен Шатворян, он же председатель Союза армян Украины и смотрящий от Авакова за портами и железной дорогой. Петиция к слову собрала уже 26 тисяч подписей.

Ситуацию с зарплатами подогревали информационно. Так, внезапно известным блогером стал бывший полицейский Дмитрий Рынковый. В своём обращении на ютюб канале он раскритиковал руководство МВД и потребовал отставки главы Нацполиции Клименко. Новоиспечённый блогер создал свой канал в конце ноября, а его второе видео о провале реформы в полиции сразу набрало 48 тис просмотров. Сам блогер, которого принялись раскручивать новостные оппозиционные каналы, оказался парнем с сомнительной репутацией, как видно из видео слитых на телеграм-каналах. Так же он совсем далекий от того, чтоб считать себя бедным полицейским, исходя из его декларации, в которой он показал 100 тисяч долларов кеша и новою квартиру.

Отражение

Монастырский был назначен министром в очень не удобный момент: проект бюджета уже верстался Минфином к первому чтению, и повышения финансирования там не было. Поэтому особо повлиять на цифры бюджета МВД у него не было возможности. Против него также играла и политическая ситуация. Зеленский и слуги не поддерживают повышение финансирования полиции, пытаясь избежать обвинений в усилении карательных органов. Но, благодаря примеру своего предшественника, он должен был прекрасно понимать роль финансирования системы МВД для удержания власти человеком не из системы.

Новый министр активно боролся за финансирование своих подчинённых. Его ближайшая соратница народный депутат Галина Янченко постила в своих соцсетях презентацию министра на встрече со слугами в Трускавце. Как следует из презентации Монастырский просил дополнительно 20 млрд грн, из которых 15 млрд грн на увеличение заработных плат полицейских. Он также все время искал другие подходы к решению проблемы, о чем свидетельствует его конфуз с заявлением о возможности для полицейских дополнительной работы. Из этого следует, что он понимал угрозу кризиса и искал возможные решения. И нашёл.

В октябре полиция запустила беспрецедентную спецоперацию по борьбе с рынком нелегальных подакцизных товаров алкоголя, топлива и сигарет. Беспрецедентность состоит в том, что именно правоохранительные органы чаще всего замешаны в крышевании этих товаров. Идея Монастырского была в том, чтоб посмотреть получится ли увеличить поступления в бюджет, уменьшив количество контрафакта, а также на сколько система готова выполнять его указания. Операция оказалась весьма успешной. Налоговая отчиталась, что увеличения доходов от акциза за ноябрь - декабрь составили 2,3 млрд грн. Это позволило новому министру сыграть по-другому: в бюджете на 2022 год предусмотренно, что все перевыполнения по акцизу на алкоголь и табак пойдут на повышение зарплат в МВД. Если исходить из динамики, то на конец 2022 года может получится именно та сума, которую запрашивал министр на презентации слугам.

На самом деле, все обстояло не так хорошо. Даже если операция по подакцизным товарам пройдёт успешно, то первые деньги на зарплаты полицейские должны были увидеть не раньше апреля. Это вносило дополнительный дисбаланс в систему на фоне и так низкого доверия системы к новому руководству. Но, неожиданно здесь на помощь пришёл ... Аваков. Именно организованная им атака позволила Монастырскому сделать вопрос зарплат полицейских приоритетным. Так, ещё на прошлой недели Кабинет министров согласился поднять зарплаты полицейских с января. Практически, этот шаг делает ситуацию с зарплатами независимой от успехов операции акциз, поскольку Кабмин будет вынужден находит эти деньги на постоянной основе.

Таким образом, сам того не подозревая, Аваков питаясь раскачать МВД, только укрепил нового министра и ускорил повышение зарплат полицейских. Логическим следствием этого гамбита должны стать кадровые чистки в системе полиции. Монастырский, пытаясь не раскачивать лодку, не делал зачистку министерства от людей Авакова. Теперь, когда попытка бунта показала зачинщиков - министр будет вынужден принять радикальные меры, иначе ситуация будет повторятся вновь и вновь, и тогда уже будет вопрос к самому Монастырскому.