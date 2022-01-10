Популярная украинская певица Настя Каменских показала поклонникам, как проводит время в компании своего мужа Потапа и подруги Анны Андрийчук.

Как пишет Hyser, звезда поделилась в Инстаграм новыми кадрами из Мексики, куда она на днях отправилась со своими близкими людьми. На фото и видео можно было увидеть, как компания веселится за границей.

Звездные друзья активно проводят время и развлекаются на экстремальных аттракционах. Например, в своем микроблоге Настя Каменских опубликовала кадры, на которых показала, как они дружной компанией наслаждались местным мексиканским колоритом и оригинально проводили время.

Также Настя Каменских опубликовала пост, в котором рассказала о том, что для нее Мексика - это место силы.

"Мексика для меня - это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению - от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни" - призналась вокалистка.

В комментариях к публикациям артистки поклонники осыпали ее комплиментами. А вот ее предыдущий пост, в котором она позировала в нижнем белье, вызвал возмущение и многочисленные замечания в стиле "опять в трусах"...