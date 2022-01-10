Об этом говорится в статье издания «Наші Гроші», пишет Главком.
"Аэропорт "Днепр" прослыл скандальным тендером на строительство аэродрома. А также всплыла новая история о том, что Игорь Коломойский цементирует себя в роли его эксплуатанта", - пишет издание.
«Наши деньги» отмечают, что аэропорт «Днепр» всегда был необходим Игорю Коломойскому, чтобы иметь возможность принять или выпустить необходимый ему самолет в воздушное пространство Украины.
«Чтобы, если уж и ловили – то в воздухе, а не чинили препятствия на уровне аэропортовых диспетчеров, которые в «Борисполе» или «Жулянах» могут быть не очень лояльными к иногородних олигархов. Днепровский аэропорт олигарх контролирует с 2009 года, и сам решает, чьи самолеты туда пускать, и какие цены на билеты устанавливать. Годами в аэропорт пытаются пробиться мировые авиакомпании, но безуспешно», - объясняют «Наши Деньги».
Подконтрольное олигарху Коломойскому ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» 30 июня 2021 года получило новый бессрочный сертификат на эксплуатацию аэропорта.
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А Кабмин в октябре 2021 года отменил распоряжение Кабмина 2015 года о том, чтобы забрать аэродром у «приватовской» фирмы «Галтера» и передать Министерству обороны.