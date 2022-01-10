Власть должна подготовить программу восстановления и сохранения украинских лесов, а не отменять мораторий на вывоз леса-кругляку.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк, передает Главком.

"Мы требуем от власти подготовить программу восстановления украинских лесов, сохранения, облесения. Не только программа посадить Миллиард деревьев, потому что это популизм, а на самом деле сохранить отрасль. Нужно сохранить нашу экосистему, сохранить эти леса, которые являются достоянием всего общества», - сказал Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сейчас из-за контрабанды леса, экспорт которого официально запрещен, уничтожаются экосистемы по всей стране, что будет иметь негативные последствия не только для экологии, но и экономики регионов

«В Украине будет уничтожение экосистемы, и мы видим, что происходит не только в Карпатах, но и на Волыни. Высыхают озера. На Черниговщине аналогичная система. Они уничтожат то, что сегодня мы называем лесные населенные пункты и дороги. Потому что если нет леса, то там не будет населенного пункта», - пояснил Цимбалюк.

По мнению депутата, в таких условиях отменять мораторий на вывоз леса-кругляку, что намерен сделать парламентское большинство, является преступлением.

"Тревогу бьют экологи, что этого делать не следует. Но монобільшість настроена агрессивно, и такое складывается впечатление, что они это делают намеренно, потому что Европе нужна сырье», - сказал Цимбалюк.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляку) на 10 лет. Впрочем, сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заявила, что Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства, прежде чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто спросит вывоз сырья из Украины, но никак не защитит наши национальные интересы.

В свою очередь, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз временем действует эгоистично, защищая собственный рынок – ведь, например, они залісняють собственные территории, но требуют от Украины снять мораторий на экспорт. Поэтому украинская власть должна найти баланс между этими инициативами и развитием экономики, и прежде всего защищать собственный рынок.