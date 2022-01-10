Журналистка Виктория Панченко прокомментировала неудавшиеся экономические инициативы прошлого года, а также рассказала, каких новых финансовых внедрений ждать украинцам в новом году.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко отметила неуспешные результаты налоговой амнистии, начатой под руководством Даниила Гетманцева, а также вспомнила неудачную борьбу с контрабандой, прикручивание гаек ФОПам в виде РРО и еще целый ряд других инициатив нардепа, которые также вызвали резкое неприятие со стороны общества.

«Гетманцев в своем интервью «Интерфаксу» заявил о возможных кадровых перестановках в налоговой и таможенной службе. Несмотря на то, что назначение руководства этих ведомств – это прямая компетенция Кабмина. Но Гетманцев как глава профильного комитета ВР почему-то берет на себя такую ответственность. А по факту – большинство решений о налогообложении не принесли дополнительных доходов в бюджет, несмотря на пафос, с которым принимались», - заявила Виктория Панченко.

По мнению журналистки, к сомнительным победам, которые нагружают кошелек предпринимателей, можно отнести налог на Google – налогообложение иностранных платформ в Украине, что сразу повысило стоимость самого распространенного вида интернет-рекламы на 20%. Также Виктория Панченко отметила законопроект о виртуальных активах, и законопроект №5600, в котором собралось достаточное количество противоречивых и взаимоисключающих норм.

Журналистка подчеркнула, что Даниил Гетманцев готовит новые инициативы для украинских граждан и бизнеса. По словам Виктории Панченко, первую из них – косвенные методы оценки финансового состояния, то есть контроль расходов – ощутят на себе не только богачи, но и средний класс. Она добавила, что эту инициативу уже готов поддержать министр финансов Сергей Марченко.

«Вторая инициатива – это внедрение накопительной пенсионной системы в не самом лучшем варианте из возможных, когда отчисления ЕСВ и накопления граждан будут инвестироваться не в нормальные работающие активы, а в облигации внутреннего займа. Так что в 2022 году украинцам придется активно бороться за право жить и работать в своей стране», - считает Виктория Панченко.

Как сообщала Politeka, Даниил Гетманцев анонсировал ряд громких увольнений в налоговой службе: система полностью коррупционна.

Также Politeka сообщала, что Юрий Атаманюк заявил, что мы без налоговой амнистии не можем.