Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий высказался относительно высказывания, прозвучавшего в заявлении представительницы немецкой политической партии "Левых".

Об этом он рассказал в своем блоге.

"Через сеть своих фондов, вроде «им. Розы Люксембург», распространяют деструктивные левые идеи в Украине", - рассказывает он.

Далее Андрей Билецкий подробнее рассказывает, о чем говорилось в заявлении Севим Дагделен. В частности, отмечает он, прозвучал ультиматум Украине отказаться от права на самостоятельный выбор путей освобождения ОРДЛО, то есть имеется в виду военный путь. Кроме этого, добавляет он, представитель партии «Левых» требует от украинского руководства предоставить статус автономий внутри государства российским оккупационным администрациям Луганщины и Донбасса. Также лидер Нацкорпуса отмечает, что речь шла и о прекращении "дискриминации" русскоязычного населения и закрытии оппозиционных телевизионных каналов в Украине.

Как сообщала Politeka, Жорин объяснил, что Украине нужно принять проект закона о противодействии коллаборационизму.

Также Politeka писала, что Билецкий рассказал о готовности украинцев присоединиться к терробороне.

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