В Черкассах в день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь провела благотворительную елку "Рождественское чудо" для более 900 детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, дети из многодетных семей, с особыми потребностями и функциональными ограничениями съехались со всех уголков Черкасщины.

Мероприятие прошло в Черкасской областной филармонии, организатором которого выступила Черкасская епархия УПЦ под эгидой Черкасского городского главы Анатолия Бондаренко.

"Сегодня праздник, который собирает под небом Ангелов, а на земле - всех людей, верующих во Христа. Сегодня праздник детства, потому что в первую очередь на праздник Рождества, Господь приклоняет свое духовное сердце к детям. Праздник Рождества - это праздник детей. И сегодня радуется сердце взрослых жителей Черкасщины, что дети собраны в филармонии на елку, чтобы прославить Христа, увидеть спектакль о духовной жизни человека и встретить Рождество вместе", - отметил митрополит Феодосий.