В Черкассах в день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь провела благотворительную елку "Рождественское чудо" для более 900 детей.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, дети из многодетных семей, с особыми потребностями и функциональными ограничениями съехались со всех уголков Черкасщины.
Мероприятие прошло в Черкасской областной филармонии, организатором которого выступила Черкасская епархия УПЦ под эгидой Черкасского городского главы Анатолия Бондаренко.
"Сегодня праздник, который собирает под небом Ангелов, а на земле - всех людей, верующих во Христа. Сегодня праздник детства, потому что в первую очередь на праздник Рождества, Господь приклоняет свое духовное сердце к детям. Праздник Рождества - это праздник детей. И сегодня радуется сердце взрослых жителей Черкасщины, что дети собраны в филармонии на елку, чтобы прославить Христа, увидеть спектакль о духовной жизни человека и встретить Рождество вместе", - отметил митрополит Феодосий.
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Мэр города поблагодарил митрополита Феодосия за прекрасную идею этого праздника в первый день Рождества Христова и обещал содействовать, чтобы он стал традиционным для Черкасс.
Во время елки проходили конкурсы, анимация, театрализованная концертная программа "Рождественское чудо" с участием Народного художественного коллектива Украины вокальной студии "Карамель" Черкасской гимназии №31, Драматического театра "Рождество" и хореографического коллектива "Улыбка" из Александрии.
В этот день все дети получили сладкие подарки.