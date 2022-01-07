Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничную Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

Архипастырь поздравил всех верующих с праздником, и пожелал православным, которые в этот день пришли в Киево-Печерскую лавру, Божьего благословения и мира.

"Сердечно поздравляю всех с великим двунадесятым праздником – Рождеством по плоти Господа Бога нашего Иисуса Христа. Желаю всем здоровья, Божьего благословения. Пусть Божий мир покоится в наших сердцах, в наших семьях и во всем мире. С Рождеством Христовым! С нами Бог!"- пожелал Митрополит Онуфрий.

Во время литургии молились о врачах, которые ежедневно спасают жизни и здоровье больных.

Рождественское богослужение в прямом эфире транслировали телеканалы «Интер», «Глас», «Первый независимый» и «UkrLive».

Также праздничное богослужение освещали другие центральные украинские телеканалы и СМИ.

Предстоятель УПЦ отметил, что в день Рождества каждый верующий человек имеет возможность преподнести Богомладенцу Христу дары своей души, подобно дарам, которые две тысячи лет преподнесли волхвы.

"В самый день Рождества на Поклонение младенцу Христу пришли три царя с Востока, три волхва, которых Бог из разных стран привел в Вифлеем через чудесную звезду. Волхвы принесли с собой дары: золото, ладан и смирну. И мы сегодня вместе с Віфлеємськими пастушками кланяемся нашему Спасителю и смиренно Ему спасибо за то, что Он — наш Творец и Создатель, Исконный Сын Предвечного Бога Отца пришел на землю и стал Сыном Человеческим, чтобы нас сделать сынами Божьими. Мы вместе с волхвами несем свои дары Богомладенцу Христу: золото наших смиренных молитв, ладан нашего смирения и смирну нашего покаяния. Те добродетели, которые делают человека сильным и мужественным в борьбе против греха», - подчеркнул Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На Рождество в Киево-Печерской лавре состоялось 10 литургий: в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», две литургии в Трапезном храме, в Дальних пещерах, в Успенском соборе, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Аннозачатьевском храме, храме Агапита Печерского, в храме Рождества Пресвятой Богородицы и в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

По Евангелию, на небе появилась звезда, которая и указала волхвам путь к младенцу. Мудрецы вошли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои дары: золото, ладан и смирну. Праздник ведет свое начало со времен святых апостолов.