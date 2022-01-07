Старшая дочь Оли Полякова Маша уже практически взрослая женщина. Девушке почти 17 лет, но почему-то многие ее продолжают воспринимать как ребенка, а потому простой поцелуй с парнем на камеру – это что-то из ряда вон выходящее.

То, что у Маши Поляковой личная жизнь бьет ключом известно было давно. В своем микроблоге дочь знаменитой музыкальной исполнительницы то и дело публиковала фото с неизвестным парнем, изобретательно пряча лицо молодого человека, чтобы нагнать таинственности на юношу.

Об этом сообщает Hyser.

Однако на ранних фото у молодого человека достаточно короткая стрижка. Но эти снимки датированы еще 2020 годом.

На свежем фото с молодым человеком, которое Маша Полякова опубликовала на личной странице в сети Instagram, парень выглядит совсем иначе. Снимок был сделан, скорее всего, в новогоднюю ночь. Но вот юноша выглядит иначе – длинные ухоженные волосы, из-за которых парня легко можно спутать с девушкой.

Скорее всего, что на ранних фото, что на свежем, запечатлен один и тот же парень, так как вряд ли Маша Полякова оставляла в своем микроблоге фото бывшего. Но поклонники были суровы к звезде. Некоторые даже захейтили Полякову за чересчур взрослое фото, а также высмеяли парня.