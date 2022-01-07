То, что у Маши Поляковой личная жизнь бьет ключом известно было давно. В своем микроблоге дочь знаменитой музыкальной исполнительницы то и дело публиковала фото с неизвестным парнем, изобретательно пряча лицо молодого человека, чтобы нагнать таинственности на юношу.
Об этом сообщает Hyser.
Однако на ранних фото у молодого человека достаточно короткая стрижка. Но эти снимки датированы еще 2020 годом.
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На свежем фото с молодым человеком, которое Маша Полякова опубликовала на личной странице в сети Instagram, парень выглядит совсем иначе. Снимок был сделан, скорее всего, в новогоднюю ночь. Но вот юноша выглядит иначе – длинные ухоженные волосы, из-за которых парня легко можно спутать с девушкой.
Скорее всего, что на ранних фото, что на свежем, запечатлен один и тот же парень, так как вряд ли Маша Полякова оставляла в своем микроблоге фото бывшего. Но поклонники были суровы к звезде. Некоторые даже захейтили Полякову за чересчур взрослое фото, а также высмеяли парня.