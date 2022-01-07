Ева Лонгория — одна из тех звезд, которые активны в социальных сетях и всегла делится со своими поклонниками подробностями своей профессиональной жизни и не только, пишет zycie.news.

Недавно поклонники актрисы получили настоящее удовольствие, ведь звезда показала фотографию своего сына Сантьяго. Ведь правда мальчик очень похож на маму?

Ева Лонгория готова ко всему

Ева Лонгори получила большую популярность и признание во всем мире благодаря роли в сериале «Готов ко всему» и фильме «Призрачная невеста». Актриса не только появляется на обложках журналов во всем мире, но и собрала довольно большую группу поклонников в социальных сетях.

К сожалению, успеха в професильональной сфере не принес ей успеза в личной жизни. Актриса дважды была замужем. К сожалению, оба брака распались. Только со своим третьим мужем, Хосе Антонио Бастоном, ей удалось обрести желаемое счастье. Три года назад у пары родился сын Сантьяго

Ева Лонгория стала мамой довольно поздно, в 43 года. С самого начала актриса не скрывала лицо своего ребенка. Недавно она в очередной раз выложила фото любимого сына, признавшись, что мальчик пробрался в ее фотосессию.

Поклонники не могут наговориться о Сантьяго, отмечая, что он удивительно похож на свою мать и восхищает роскошными длинными волосами, глубоким темным оттеноком которых напоминает маму.

Вы тоже разделяете мнение, что Сантьяго — это копия, снятая с его знаменитой матери?