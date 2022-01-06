Военнослужащий Андрей Левченко сравнил свой опыт службы в советских и американских вооружённых силах – до и после своей эмиграции из России, которую он покинул в 1994 году.

Своё суждение он высказал в программе «On Target с капитаном Гари Табах».

«В американскую армию я вступил сразу после взрыва Башен-Близнецов в 2001 году. Именно этот теракт побудил меня так поступить, хотя после боев в Афганистане я вообще не собирался больше идти на военную службу. Нью-Йорк к тому времени уже стал моим городом, и мне было обидно за него. Это можно назвать и патриотизмом. Я прошёл обучение и отправился в американскую пехоту. Кстати, в бывшем СССР армией называют все вооружённые силы, в США – только сухопутные войска. И я не выбирал себе род войск – меня должны были направить туда, где я буду нужнее всего. А армии всегда нужнее всего пехотинцы. Я прошёл общевойсковую подготовку, а потом меня распределили в Первую кавалерийскую дивизию», - говорит Андрей Левченко.

По его словам, роту, где он служил, в 2003 году направили в Афганистан.

«Я заработал четыре шеврона за участие в боевых действиях. Дослужился от рядового до сержанта, стал командиром отделения. За бой, который продолжался восемь часов, я получил Бронзовую звезду», - рассказывает Андрей Левченко.

Как сообщает Politeka, ранее полковник запаса ВСУ Олег Чуйко прокомментировал уход американцев из Афганистана.

Также Politeka сообщала, что он рассказал о своей службе в Афганистане.