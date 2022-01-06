Благодаря «экономический паспорт украинца» президент рассчитывает получить политические дивиденды в краткосрочной перспективе, ведь программа нереалистичная и финансово рискованная.

Об этом заявил народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк, пишет "Гордон".



«Это политический популизм. Потому что нынешняя власть прекрасно понимает, что 18 лет последующих она не будет управлять и тот, кто придет после, будет вынужден разбираться каким образом действовать... Реально этот закон действовать не будет. А власть рассчитывает на временные дивиденды, а не на перспективу», - сказал Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24".



Депутат отметил, что инициатива президента дискриминирует украинских детей по возрасту рождения, что является неприемлемым.



"Этот проект закона является дискриминационным по времени рождения. Более того, он противоречит действующим статьям Конституции, где сказано четко, что украинский народ является владельцем земли, недр и полезных ископаемых. Поэтому возникает вопрос: почему именно те дети должны пользоваться, которые родились после 2019 года? У нас что, начинается новая эра? А как быть тем, которым на сегодня еще нет 18-ти?",- отметил Цимбалюк.



Он также отметил, что программа является чрезвычайно рискованной, ведь из государственного бюджета будет изъята существенная часть средств, за счет которых осуществляются социальные выплаты, то есть социально незащищенные слои украинцев могут из-за этого не получить причитающиеся им выплаты от государства.



Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента "экономический паспорт" может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, отметив, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а он дефицитный.



Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.