Астролог Влад Росс дал астрологическую характеристику доктора Евгения Комаровского и объяснил, почему не советует ему идти в политику и баллотироваться на пост президента.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Евгений Комаровский, я бы сказал, такой диктатор: «Я сказал – я сделал». Сатурн у него в десятом доме гороскопа, но человек несет на себе светлую миссию, светлую программу. Восходящий Овен с белой Луной – человек, который действительно идет путем света. Луна у него во Льве в соединении с Ураном в доме детей. Поэтому, конечно, этот доктор связан с детьми, его кармическая задача – лечить детей», - рассказал Влад Росс.

Он отметил, что Луна во Льве дает Комаровскому популярность, масштабность, чем обусловлено его большое количество подписчиков в социальных сетях. Астролог добавил, что методика обучения и то, как он может преподавать может несколько отличаться от привычной. Влад Росс объяснил, что о том, что человек идет новаторской программой, говорит Луна в соединении с Ураном. Астролог назвал Комаровского настоящим профессором на своей стези.

«Но, с другой стороны, черная Луна в Раке говорит о том, что, скорее всего, никогда президентом он не станет, и ему не стоит становиться президентом. Потому что оппозиция Марса и Сатурна говорит, что народ его может как возлюбить, так может резко и возненавидеть. Это тот человек, который может не справляться с административными способностями. Доктору Комаровскому я советую никогда не идти в политику, ни при каких обстоятельствах», - заявил Влад Росс.

Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс отметил, что настоящего улучшения жизни следует ждать в 2024 году, когда Юпитер войдет в знак Тельца.

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