Детали соглашений в медиагруппе отказались раскрыть, сославшись на коммерческую тайну



Медиагруппа 1+1 media, принадлежащая олигарху Игорю Коломойскому, подписала новый контракт со студией «Квартал 95» на показ продуктов, произведенных студией в 2022 году. Об этом сообщили «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу медиагруппы. Отметим, что на данный момент этой информации на сайте 1+1 media пока нет, пишет "Главком"



«У 1+1 media долгосрочные партнерские отношения со студией «Квартал 95». В конце декабря 2021 года согласованы новые соглашения на продукт студии», – сказали представители «1+1».



Детали соглашений в медиагруппе отказались раскрыть, сославшись на коммерческую тайну.



«По деталям этих соглашений это коммерческая тайна, поэтому их мы разглашать не можем», – отметили в пресс-службе.

