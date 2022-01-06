Журналистка Любовь Рыбалко дала характеристику действующей солидарной пенсионной системе в Украине, рассказав о главных последствиях ее нежизнеспособности.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

Любовь Рыбалко заявила, что нынешнюю солидарную пенсионную систему можно охарактеризовать как солидарная бедность украинцев. По ее словам, в декабре размер минимальной пенсии вырос до 2600 гривен, но даже такую пенсию получают не все.

«В Украине работает солидарная пенсионная система. Но по факту, даже наша власть понимает, что она не эффективна. Если посмотреть со стороны, казалось бы, сейчас ситуация не критична: государство вроде бы выплачивает деньги всем пенсионерам. Но на самом же деле не все так хорошо. Ведь пенсии маленькие, жить за них невозможно», - заявила Любовь Рыбалко.

Она подчеркнула, что большинство украинцев получают пенсию менее 3000 гривен, а средняя пенсия – 3 900 гривен составляет лишь 28% от средней зарплаты в 14 тысяч гривен. По словам журналистки, по нашим обязательствам перед Международной организацией труда она должна быть не менее 40%.

«Эти печальные показатели и являются следствием нежизнеспособности солидарной системы. Более того, но даже и эти скромные выплаты Пенсионный фонд не может обеспечить, потому что денег не хватает, и правительству приходится покрывать дефицит. Поэтому в украинской пенсионной системе фактически действует своего рода двойная солидарность, поскольку первая не справляется», - говорит Любовь Рыбалко.

Она объяснила, что после уплаты всех сборов в Пенсионном фонде не хватает денег, чтобы выплатить пенсии всем, поэтому правительство вынуждено покрывать дефицит из государственного бюджета, то есть деньгами всех налогоплательщиков.

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