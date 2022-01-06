Политический аналитик Андрей Вигиринский заявил, что руководство Украины никак не могло договориться с РФ в свое время, чтобы улучшить ситуацию между странами.

Об этом он сказал в программе «Мотив» с Юрием Подорожным.

Как отмечает аналитик, до сих пор нет никакой возможности для непосредственной встречи и решения проблемы на уровне России и Украины. «Она не на столе, не артикулируется и не рассматривается. Такая возможность была в 2019 году», - подчеркивает он.

Андрей Вигиринский объясняет, что у РФ нет желания выходить на диалог с Украиной, но готова коммуницировать только с ее международными партнерами. В то же время он отмечает, что руководство России все равно не даст согласия на встречу, пусть даже украинская власть решит реализовать Минские договоренности.

По словам эксперта, в Украине слишком много сил, ориентированных во внешней политике на других субъектов, которые в случае несогласия могут качать даже президента. «Это не будут порошенковцы, это будет определенное гражданское общество, которое будет против сотрудничества Украины с Российской Федерацией», - добавляет Андрей Вигиринский.

В то же время он указывает на то, что у Украины не будет возможности принимать решения, не проконсультировавшись с партнерами, это вытекает из того, что РФ и США уже ведут переговоры.

Как сообщала Politeka, Вигиринский рассказал, какие 10 шагов Зеленского гуляют по интернету.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, каких результатов может достичь Украина на переговорах с Россией.



