Известный певец и супруг Нади Дорофеевой решил показать, как теперь проводит время с ней на отдыхе и какие моменты радуют их будни.

Музыкант и телеведущий Владимир Дантес поделился с гостями своего микроблога впечатлениями от недавнего авиаперелета. Вместе с супругой Надей Дорофеевой он отправился отдыхать на Бали и признался, что сделал для себя немаловажное открытие.

К слову, конечный пункт своего путешествия исполнитель назвал не сразу и сначала публиковал кадры, сделанные в самолете и по прибытии в аэропорт, пишет hyser. Все фото он подписывал в свойственной ему юмористической манере:

Затем он опубликовал пост, в котором рассказал о том, чем занимался во время полета. "В полёте со мной был Великий Гэтсби. Это первый раз с премьеры. Что я помнил с 2013 года? В фильме крутейшие саундтреки, много веселья и красок, Лео с бокалом и что всё это завязано на истории любви" - пояснил музыкант.

Также он признался, что ежегодно перечитывает "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери и каждый раз открывает в этом произведении что-то новое для себя.

И пока супруг размышляет о том, как искусство влияет на восприятие мира, Надя Дорофеева показывает другую строну их балийских каникул: