Как известно, по инициативе депутатов Слуги народа, "За будущее", "Доверия" и при поддержке "Голоса", ОПЗЖ и "Батькивщины" ВР не будет собираться на пленарные заседания 38 дней: от 17 декабря до 25 января.

Зато "народные избранники" пообещали, что будут день и ночь работать в Комитетах, фракциях и избирательных округах, как это и предусмотрено Постановлением ВР.

Как информирует официальный сайт ВР, для примера, в период 4-6 января, когда народные депутаты обязаны работают в комитетах, временных специальных и временных следственных комиссиях и депутатских фракций, ...ни одно заседание так и не состоялось.

Более того, депутаты, которые находятся в зарубежных избирательных округах продолжают "искренне" убеждать, что они находятся в каких-то командировках?! Напомню, что согласно действующему законодательству место работы всех народных депутатов, Комитеты ВР, за что они и получат зарплату.

Поэтому, за фактически месячные рождественские каникулы депутаты получат не менее 100 тысяч гривен зарплаты и доплат, а более 70 тысяч гривен получат их помощники.

В целом содержание ВР в 2022 году будет стоить нам 2 миллиарда 670 миллионов. Кроме того, провластные и оппозиционные парламентские партии получат еще и 884 миллиона для своей рекламной деятельности.

Чтобы Вы так работали, точнее отдыхали так, как депутаты ВР!

П. С. Правда, учитывая страницу официального сайта, работает только председатель ВР.

Здесь размещено 5 фото только одного Стефанчука из всех 423 депутатов парламента.

Николай Томенко