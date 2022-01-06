Об этом он рассказал в программе #SaveФОП главе движения Сергею Доротичу.

Как отмечает гость программы, ФОПы должны идти по пути малых побед. «Просто стоять на Майдане и периодически выплескивать гнев гудением – это не очень хорошо. Потому что власти это не страшно, им от этого не больно. Надо постараться сделать так, чтобы они боялись, а не мы, потому что нас больше, а их мало», - объясняет он.

В то же время Андрей Семидидько отмечает, что чиновник может атаковать ФОПов и это ему ничего не стоит, ведь от него требуется только команда, а уже дальше в этом направлении работает система власти. А как только этот процесс становится дорогим, добавляет он, или отнимать время, из-за чего возникают конфликты вокруг личности чиновника, то он просто перестает давать свои команды и соответственно тратить время на борьбу и использовать систему государства для этого. «Рейд заканчивается, когда стоимость атаки равна стоимости актива», - подчеркивает общественный деятель.

Также он отмечает, что украинские власти в целом и чиновники используют трезубец и само имя Украины в своих корыстных интересах. «Поэтому необходимо понимать точку приложения сил, а хождение по городу с протестами выглядит, как грустное «стадо», идущее на убой», - подчеркивает Андрей Семидидько.

Сейчас же, говорит гость программы, протест скорее напоминает печальную историю, чем армию ФОПов, ведь деятелям, оказывающие давление на бизнес, должно быть страшно. В таком случае, рассуждает он, согласно методологии, необходимо выявлять группу лиц, причастных к этому и находящихся в тени, поэтому к ним трудно добраться. «Но мы знаем виновного в удушении ФОПов, тем более, что он публичная особа и с ним уже был не один скандал. И надо, чтобы ему было больно, а больно будет только экономически», - утверждает эксперт.

Как сообщала Politeka, Семидидько заявил, что личный бизнес тех провластных людей, которые хотят обложить ФОПов, можно вычислить.

Также Politeka писала о том, что Котенкова прокомментировала ввод кассовых аппаратов для ФОП.