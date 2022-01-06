Об этом он рассказал в своем блоге.
Как сообщает лидер Нацкорпуса, по результатам опроса 2002 года только 10% россиян заявили о своей готовности взять в руки оружие, если их государство оккупируют. «Не беру опросы времен «развитого путинизма», потому что там они и 115% легко рисуют», - отмечает он.
В то же время в Украине, отмечает Андрей Билецкий, 49% мужчин заявили, что готовы к тому, что им придется пойти на службу в территориальную оборону.
«Среди женщин показатель равняется 18%. Даже на Донбассе каждый четвертый готов вступать в ряды терробороны», - подчеркивает лидер Нацкорпуса.
В то же время он акцентирует внимание на том, что ни одна европейская страна не может похвастаться такими показателями.
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Как сообщала Politeka, Билецкого заявил, украинским властям не стоит рассчитывать на поддержку извне в плане обороны.
Также Politeka писала о том, что Жорин объяснил, что Украине нужно принять проект закона о противодействии коллаборационизму.