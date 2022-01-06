Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий объяснил, какое количество украинцев уже готово присоединиться к рядам терробороны и сравнил эти показатели с данными из России.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщает лидер Нацкорпуса, по результатам опроса 2002 года только 10% россиян заявили о своей готовности взять в руки оружие, если их государство оккупируют. «Не беру опросы времен «развитого путинизма», потому что там они и 115% легко рисуют», - отмечает он.

В то же время в Украине, отмечает Андрей Билецкий, 49% мужчин заявили, что готовы к тому, что им придется пойти на службу в территориальную оборону.

«Среди женщин показатель равняется 18%. Даже на Донбассе каждый четвертый готов вступать в ряды терробороны», - подчеркивает лидер Нацкорпуса.

В то же время он акцентирует внимание на том, что ни одна европейская страна не может похвастаться такими показателями.

Как сообщала Politeka, Билецкого заявил, украинским властям не стоит рассчитывать на поддержку извне в плане обороны.

Также Politeka писала о том, что Жорин объяснил, что Украине нужно принять проект закона о противодействии коллаборационизму.