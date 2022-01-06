Укрзализныця не выполняет свои инвестиционные программы, из-за чего каждый год все больше инфраструктуры требует ремонта. Это, в свою очередь, сказывается на безопасности движения, а также на экономической эффективности всей страны.

Об этом заявил директор ГМК Центр Станислав Зинченко, передает РБК-Украина.

«Ремонта и реконструкции требуют уже 50% всех путей в Украине. Это влияет напрямую и на безопасность перевозок пассажиров и грузов, и на скорость этих перевозок. А из-за этого – и на экономическую эффективность. Цифры действительно страшные: 7 тысяч километров требуют ремонта, при этом планируют ремонтировать 230 км. В прошлом году сделали 48 километров. Это ужасно!», - рассказал Зинченко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, реконструкция и ремонта требуют 3 тысячи км. Но Укрзализныця выполнила ремонт всего 112 км. Остальные ремонты – так называемые «средние», когда на пути, к примеру, подсыпается щебень. УЗ должна вкладывать в инфраструктуру деньги и усилия, иначе ситуация будет только ухудшаться.

«УЗ предполагает выделять каждый год 2,8-3 миллиарда гривен. Но этого хватит, чтобы просто оставаться на месте. Нам нужно где-то 60 миллиардов гривен, чтобы сделать это (ремонт всех путей – Ред.). А если будет выделяться по 3 миллиарда, то ремонты растянутся на 20 лет. То есть, мы опаздываем, и каждый год мы будем опаздывать и опаздывать», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее народный депутат, член транспортного комитета ВР и ВСК по УЗ Константин Бондарев заявил, что ситуация с инфраструктурой в Укрзализныце критическая, и компания должна приложить максимум усилий для ремонта железнодорожного полотна, из-за которого случается большинство аварий.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что УЗ вместо того, чтобы закупать вагоны, должна прежде всего обновить локомотивный парк и отремонтировать пути. В противном случае новые вагоны будут просто стоять на рельсах без движения.