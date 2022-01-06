Журналистка Катерина Котенкова обратилась к украинской власти, прокомментировав введение в Украине обязательных кассовых аппаратов для всех физических лиц-предпринимателей.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова напомнила, что Верховная Рада провалила закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для всех физических лиц-предпринимателей.

То есть, объяснила журналистка, с января каждый ФОП должен будет установить кассовый аппарат. По ее словам, это повлечет за собой дополнительные расходы: покупка кассового аппарата, его обслуживание, зарплата бухгалтера.

«А это означает конец. Только не эпохе бедности. Это крах бизнеса десятков тысяч предпринимателей. Ответьте людям, как им жить? Нет не так. Как им выживать? Расскажите, а то люди не знают. А у кого спрашивать, если не у власти? Ведь вы же сами устанавливаете такие законы», - говорит Катерина Котенкова.

Она также отметила, что бизнес получает огромные платежки за электроэнергию и отопление, которые не все могут потянуть. Катерина Котенкова напомнила, что тарифы для бизнеса гораздо выше, чем для потребителей. Поэтому, по словам журналистки, предприниматели нередко вынуждены закрывать свое дело из-за таких отягощающих условий.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию.

Также Politeka писала, что Попенко прокомментировал введение абонентской платы за тепло и горячую воду.