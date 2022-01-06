Вице-президент Ассоциации политических психологов Виктор Рыбаченко рассказал об имиджевом парадоксе российского президента Владимира Путина и прокомментировал его психологический портрет.

Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

Как отмечает эксперт, Путин – это символ имиджевого феномена. «С одной стороны, он никакой, и не зря его там прозвали «моль», «окурок» и так далее», - рассказывает он. Тем не менее, говорит Виктор Рыбаченко, на самом деле люди просто не разглядели его жесткую психическую структуру. То есть, говорит он, этот никакой образ даже очень выгоден: «Для спецслужбы это хороший образ, никакой, его трудно идентифицировать – там крылась та жесткость, которая потом уже стала всем очевидна».

Также Виктор Рыбаченко утверждает, что российский президент – вполне здоровый человек, а диагнозы нужно ставить не конкретно ему как лицу, а концепции, которой он в целом руководствуется. «Вопрос здорова ли имперская концепция с трендом в прошлом веке, которой он руководствуется», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Рыбаченко заявил, что Украина обрела независимость бескровно.

Также Politeka писала о том, что Рыбаченко рассказал, какую цель преследует Путин в своей внешней политике в последние годы.