Депутат Верховной Рады Александр Качура объяснил, почему украинские власти, всегда обещая повысить прожиточный минимум перед выборами, не хотят этого делать.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале Знай.ua».

Как объясняет политик, прожиточный минимум на самом деле является номинальной единицей, никак не связанной с действительностью. К тому же, отмечает Александр Качура, власть дает в принципе невыполняемые обещания по этому поводу: «Наши политики обещают повысить прожиточный минимум вместо того, чтобы изменить подход к его формированию».

Он отмечает, что при повышении прожиточного минимума инфляция сразу все съест, то есть люди так или иначе не смогут купить эти средства больше, чем раньше. «При этом у большинства украинцев пенсии меньше прожиточного минимума. Государство признается, что не может обеспечить гражданам тот минимум, который само и устанавливает», - отмечает депутат.

Также Александр Качура утверждает, что индексация пенсий действительно есть, но ее недостаточно. К тому же, отмечает он, само государство признает тот факт, что дает украинским пенсионерам недостаточную сумму для биологического выживания.

Как сообщала Politeka, Качура рассказал, как пенсионеры смогут потратить на лекарство «президентскую тысячу», полученную за вакцинацию.

Также Politeka писала о том, что Скаршевский рассказал, какой будет инфляция в следующем году.