Депутат Верховной Рады Александр Качура объяснил, почему украинские власти, всегда обещая повысить прожиточный минимум перед выборами, не хотят этого делать.
Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале Знай.ua».
Как объясняет политик, прожиточный минимум на самом деле является номинальной единицей, никак не связанной с действительностью. К тому же, отмечает Александр Качура, власть дает в принципе невыполняемые обещания по этому поводу: «Наши политики обещают повысить прожиточный минимум вместо того, чтобы изменить подход к его формированию».
Он отмечает, что при повышении прожиточного минимума инфляция сразу все съест, то есть люди так или иначе не смогут купить эти средства больше, чем раньше. «При этом у большинства украинцев пенсии меньше прожиточного минимума. Государство признается, что не может обеспечить гражданам тот минимум, который само и устанавливает», - отмечает депутат.
Также Александр Качура утверждает, что индексация пенсий действительно есть, но ее недостаточно. К тому же, отмечает он, само государство признает тот факт, что дает украинским пенсионерам недостаточную сумму для биологического выживания.
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Как сообщала Politeka, Качура рассказал, как пенсионеры смогут потратить на лекарство «президентскую тысячу», полученную за вакцинацию.
Также Politeka писала о том, что Скаршевский рассказал, какой будет инфляция в следующем году.