Пусть Божье благословение, которое принес на землю Сын Божий, покоится на каждом из нас и делает нас сильными в борьбе против болезней и всякого зла на земле.

Как сообщает Знай со ссылкой на Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в рождественском поздравлении.

"В эти дни Святая Православная Церковь с любовью вспоминает и молитвенно прославляет великое благочестие - явление Бога во плоти. Тайну, из - за которой печальное событие утраты человеком Рая превратилось в радостное событие-возвращение человеку Рая. Настало время, когда Господь Сам пришел на землю, взял на себя нашу человеческую природу, восстановил ее, освятил и вознес на небеса», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что в Рождество Христово верующие благодарят Спасителя и приносят Ему дары своего сердца: любовь, молитву и искреннее покаяние.

"Божья Матерь, от которой Бог восхотел взять на себя человеческую плоть и кровь, приходит в Вифлеем и там, в бедной пещере, рождает Спасителя мира — Мессию Христа. Пастушкам явился Ангел Божий, который сказал: "Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Потому что ныне в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос Господь». Пастушки поспешили в Вифлеемскую пещеру и нашли там Богомладенца Христа, поклонились Ему с радостью и рассказали о том, что им возвестил ангел. В самый день Рождества на Поклонение младенцу Христу пришли три царя с Востока, три волхва, которых Бог из разных стран привел в Вифлеем через чудесную звезду. Волхвы принесли с собой дары: золото, ладан и смирну. И мы сегодня вместе с Вифлеемским пастушками кланяемся нашему Спасителю и смиренно Ему спасибо за то, что Он - наш Творец и Создатель, Исконный Сын Предвечного Бога Отца пришел на землю и стал Сыном Человеческим, чтобы нас сделать сынами Божьими. Мы вместе с волхвами несем свои дары Богомладенцу Христу: золото наших смиренных молитв, ладан нашего смирения и смирну нашего покаяния. Те добродетели, которые делают человека сильным и мужественным в борьбе против греха», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поздравил верующих с Рождеством Христовым и пожелал здоровья, счастья, радости и спасения.

«Пусть Божье благословение, которое принес на землю Сын Божий, покоится на каждом из нас и делает нас сильными в борьбе против болезней и всякого зла на земле. Пусть Божий мир, который воспевали ангелы в Рождественскую ночь, наполнит ваши боголюбивые сердца!",- пожелал Блаженнейший.