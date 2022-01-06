Украина требует сохранения моратория на экспорт дерева, а также законодательного регулирования этого рынка и борьбы с контрабандой. Иначе украинские предприятия столкнутся с дефицитом сырья и потеряют конкурентоспособность на мировом рынке.

Об этом заявил председатель Общества лесоводов Украины Юрий Марчук, пишет УНИАН.

"Надо урегулировать рынок. Принять четкий закон, который бы дал возможность всем деревообработчикам знать, где, что и по чем они покупают, а лесоводам - выставить выращенную продукцию на рынок. Минэкономики должно иметь баланс древесины, который нужен государству. Государство должно протекционистом быть в переработке древесины. Дешевые кредиты, рабочие места, подключение дорогостоящего оборудования – это все нужно делать», - отметил Марчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, власть должна не только сохранить мораторий на экспорт древесины, но и поддержать отечественных производителей мебели и изделий из дерева – например, предложить скидки или дотации на приобретение дорогостоящего оборудования.

"Дорогое оборудование, которое дает глубокую обработку древесины, не завозится в Украину в достаточном количестве. Поэтому, если государство обратит внимание на поддержку глубокой переработки, урегулирует вопросы рынка и фискальную нагрузку на переработчиков, наша деревообрабатывающая промышленность начнет расти. И тогда Украина в балансе древесины будет иметь даже дефицит древесины в перспективе», - подчеркнул Марчук.

Как известно, с 2015 года в Украине действует мораторий на экспорт леса-кругляку. В 2021 году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4197-д «О рынке древесины». Тогда из него была исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины, однако позже к ней вернулись путем внесения поправок ко второму чтению проекта.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заявила, что Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства, прежде чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто спросит вывоз сырья из Украины, но никак не защитит наши национальные интересы.