Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал об основных рисках решения общенациональных, важных для государства вопросов путем референдума, приведя яркие примеры из истории.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Референдумы, если они проводятся демократически, представляют угрозу ошибки общества. Ведь рядовой гражданин, как правило, не может давать профессиональные ответы на вопросы, касающиеся, например, территориальной целостности или войны», - отметил Юрий Подорожний.

Он напомнил, что с 1970-х количество референдумов в мире росло быстрыми темпами и достигло максимума в 90-е годы. Например, говорит эксперт, в 1995 году в Италии состоялся референдум по 12 вопросам, в том числе по применению домашнего ареста к членам мафии.

«В 2009 году в Швейцарии прошел референдум по вопросу о строительстве мечетей, а в 2012-м в Цюрихе, крупнейшем городе страны, состоялся плебисцит по вопросу о введении специальных секс-паркингов для занятия проституцией в автомобилях. Кстати, Швейцария – одна из немногих стран мира, где практикуется прямая демократия, основанная на вынесении разных вопросов на референдумы», - рассказал Юрий Подорожний.

Политтехнолог также добавил, что 18 сентября 2014 года состоялся референдум по вопросу о независимости Шотландии. Гражданам Великобритании и ЕС, постоянно проживающим в Шотландии, было предложено ответить «да или нет» на вопрос: «Должна ли Шотландия стать независимой страной?».

«Уже через несколько лет возникла идея провести общебританский референдум с вопросом о членстве страны в ЕС. Сначала этот вопрос никто даже воспринял как серьезный, учитывая референдум в Шотландии, но уже впоследствии стало ясно, что Брекзит удался», - отметил Юрий Подорожний.

Он также привел в пример общенациональный референдум в Украине в 1991 году о сохранении СССР, на котором большинство украинцев высказались за сохранение Советского Союза. Однако, отметил политтехнолог, уже в декабре 1991 года те же и люди единодушно поддержали независимость, и даже в Севастополе было 56% высказавшихся «за».

«Итак, проведение местных референдумов по поводу жизни общины это отличная идея. А вот референдумы по политическим вопросам всегда соревнование больших денег и возможностей медиаресурсов. А потому и результат референдума – это не воля народа, а способность эту волю внушить», - считает Юрий Подорожний.

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