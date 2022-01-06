Полтавский общественный активист Сергей Костенко объяснил, что россиян следует разграничивать на агрессивный диктаторский режим Путина и просто народ Российской Федерации.
Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
Прежде всего гость программы отмечает, что он не слишком согласен с националистами в вопросах одного вектора развития. «Для меня Путин – это убийца, но я разделяю российский народ и государство», - подчеркивает Сергей Костенко. Он признается, что любит и русскую культуру, и Высоцкого, и Евтушенко.
Как объясняет активист, Россия – это не только Путин, это еще и друзья Украины, например Ахеджакова, Макаревич, Шевчук. «Кстати, в России, как и в Украине, очень много проблем, это больная страна, которая требует перемен. И что нам делать в нынешней ситуации – отгородиться от России? Но мы сейчас живём в глобальном мире, в котором это нельзя сделать росчерком пера», – отмечает он.
Следовательно, констатирует Сергей Костенко, Украина будет так или иначе иметь юридические и экономические отношения с РФ, а люди всегда смогут договориться.
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Победа же над РФ, рассуждает гость программы, может быть даже интеллектуальной. «А вот в военном отношении она намного сильнее нас. Но относительно интеллектуальной победы планы уже имеются», - утверждает активист.
Как сообщала Politeka, Костенко поделился своими соображениями по поводу проблемы войны на Донбассе.
Также Politeka писала о том, что Чаплыга высказался по поводу возможного полномасштабного наступления российских войск.