Стало известно, чьи оклады вырастут в первую очередь и когда ждать второго повышения.

Глава Нацполиции Игорь Клименко раскрыл планы ведомства по поводу роста зарплат правоохранителей. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук.

Клименко сообщил, что вопрос зарплаты был одним из самых чувственных для сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил, что в 2021 году жизнь полицейских улучшалась и эта практика будет продолжаться.

"Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат в конце января",- сообщил он на своей странице в Фейсбук.

В первую очередь оклады вырастут у патрульных, спецназовцев, полицейских, которые служат в ООС. Также ожидается повышение зарплаты в апреле.

"Замечу, руководители Нацполіції, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получают", - сообщил он.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что сотрудники полиции могут получать дополнительные деньги, работая на охране разных объектов.