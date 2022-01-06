Глава Нацполиции Игорь Клименко раскрыл планы ведомства по поводу роста зарплат правоохранителей. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук.
Клименко сообщил, что вопрос зарплаты был одним из самых чувственных для сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил, что в 2021 году жизнь полицейских улучшалась и эта практика будет продолжаться.
"Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат в конце января",- сообщил он на своей странице в Фейсбук.
В первую очередь оклады вырастут у патрульных, спецназовцев, полицейских, которые служат в ООС. Также ожидается повышение зарплаты в апреле.
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"Замечу, руководители Нацполіції, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получают", - сообщил он.
Отметим, что ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что сотрудники полиции могут получать дополнительные деньги, работая на охране разных объектов.