В канун Рождества Христова Украинская Православная Церковь начала социальный проект в Киеве, который будет спасать жизни многих бездомных - приобретен автомобиль первичной медицинской помощи и организовано волонтерскую работу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, «автобус милосердия» поможет людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и вынуждены жить на улицах города.

Современный медицинский автобус будет курсировать по столице, а опытные волонтеры будут оказывать помощь людям без определенного места жительства.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о церковной инициативе запуска автомобиля и работе «миссии милосердия».

"На крупные проекты социальной службы УПЦ в прошлом году Украинская Православная Церковь передала более 30 миллионов гривен. Это касается поддержки инвалидов, сирот, людей которые болеют, и поддержке тех людей, которые являются бездомными. Которые не имеют домов, и, к сожалению, живут на вокзалах или станциях метро, чтобы просто согреться. Почти при каждом киевском храме есть волонтерские группы, которые готовят горячие обеды, развозят их на вокзалы или туда, где находятся бездомные люди. Наша Церковь всегда принимает во внимание всех, кто чувствует боль. Мы начинаем этот год с особого проекта", - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Каждый день «автобус милосердия» будет выезжать по маршруту Дарницкий вокзал - Центральный автовокзал - Центральный железнодорожный вокзал - Караваевы Дачи - Майдан Независимости - Контрактовая площадь - метро «Оболонь».

"Он будет оказывать особую помощь бездомным. Будут ездить наши сестры милосердия, волонтеры, которые имеют опыт оказания медицинской помощи. Они будут ездить в те места, где находятся бездомные, чтобы оказать им первую медицинскую помощь. В прошлом году от морозов погибло 60 человек. У нас нет, к сожалению, такой системы медицинской помощи, когда бы люди смогли остаться на долгий срок лечения, если они не имеют постоянного места жительства. Наши сестры милосердия и волонтеры каждый день будут ездить на этой машине в разные точки Киева и оказывать первичную помощь, а если необходимо, то будут вызывать скорую помощь для того, чтобы не оставить наедине тех людей, которые остались не только без жилья, но и без близких людей. И это боль нашего общества и боль нашей Церкви», - добавил митрополит Антоний.

По словам куратора проекта «Миссия милосердия» сестры Свято-Елисаветинского Иерусалимского подворья Александровской больницы Екатерина Шарай, мобильные бригады автобуса будут состоять из людей с медицинским образованием.

"Наша мобильная бригада милосердия состоит из трех сестринств. Мы и всех остальных приглашаем к такому действенному служению Господу. У нас есть сестры, которые имеют высшее и среднее медицинское образование. Все сестры, которые принимают участие в проекте, прошли необходимую подготовку по оказанию первой медицинской помощи, обработке ран, зон обморожения. Но конечно, если случаи будут очень серьезные, мы будем вызывать скорую помощь. Наша главная задача – помочь тем людям, которым помочь просто некому, особенно в зимнее время», - подчеркнула Екатерина Шарай.

В УПЦ надеются, что проект "Миссия милосердия" будет масштабироваться благодаря неравнодушным верующим.

«Уже в начале проекта и мы очень надеемся, что будет отклик от православных верующих людей, которые смогут нас поддерживать, ведь всегда нужны свободные руки. Мы надеемся, что и православные врачи также поддержат нас. Мы начинаем с автобуса, но стремимся, чтобы был открыт медицинский пункт, где будут получать медицинскую помощь люди, которые не имеют постоянного жилья. К сожалению, медицинская система сейчас такова, что все» привязаны " к своему семейному врачу. Понятное дело, что человек, который живет на улице, не имеет возможности получить лечение. Поэтому мы пытаемся принять участие в их жизни», - сказал председатель Синодального отдела социальной и гуманитарной помощи УПЦ протоиерей Сергей Экшиян.

По словам митрополита Антония, именно подобные добрые дела приближают человека к Богу.

«Канун Рождества Христова в церковной традиции верующие люди концентрируют свою молитвенную внимание и дела милосердия для того, чтобы подготовить себя к принятию в этот мир Христа Спасителя, чтобы наши сердца стали теми добрыми, теплыми яслями, где может покоиться Господь наш Иисус Христос. Украинская Православная Церковь, как Церковь всего украинского народа, заботится о спасении украинского боголюбивого Люда. Это касается и тех, кто переступает порог храма: мы беспокоимся, чтобы люди получили духовную поддержку. Но есть и очень много бед в нашем обществе и тех забот, которыми занимается Украинская Православная Церковь. Мы называем их социальной службой, или социальной помощью.

И мы будем и впредь делать все необходимое, чтобы Бог отражался через наши дела. Бог рождается для того, чтобы каждый человек чувствовал эту любовь, а любовь Божью мы получаем через тех людей, которые рядом. И надо помнить, если мы делаем какое-то доброе дело, то это добро получают не только люди, которые получают его конкретно. Это добро получает сам человек, который делает добрые дела для других. И в этом добре каждый из нас имеет необходимость», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний освятил «автобус Милосердия», благословил волонтеров Церкви и уже в ближайшее время он отправится в свой первый рейс.