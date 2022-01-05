Его слова прозвучали в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Понятно, что сельской бабушке не обязательно нужно идти в кинотеатр, а вот в аптеку – да. Действительно, пока ещё эту тысячу можно потратить не во всех аптеках. Но сейчас программа расширяется, будет составлен перечень аптек, которые уже подключились к ней – а кто-то подключится позже. Это дело одной-двух недель, ведь правительству нужно подписать договоры с компаниями. «Президентскую тысячу» будут платить транзитом из казначейства на счёт аптечной компании, которая вам продаёт лекарства. Сам я предлагал дать людям возможность оплачивать этими деньгами и коммунальные услуги, ведь по этой части у пенсионеров есть огромная задолженность. А это дало бы возможность и для стимуляции экономики», - полагает Александр Качура.

По его словам, все компании, которые поставляют потребителям тепло и энергию, сейчас являются убыточными.

«Теплоэнерго должны развивать и модернизировать свои сети, но им не на что это делать – люди не платят деньги. Плата за вакцинацию помогла бы хотя бы частично решить проблему», - говорит Александр Качура.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что в парламенте должно быть место для любых точек зрения.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Качуры, повышение пенсий съедает инфляция.