Общественный активист Сергей Костенко рассказал, есть ли в Украине элита и можно ли ее создать.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“У нас не существует элит. Кто бы что не говорил. Люди даже не понимают значения этого слова. Что такое элиты по большому счету? Для людей это богатые люди. Богатые люди могут быть элитами, но это не элиты. Элита в моем понимании – это изначально активные люди, порядочные и умные, которые могут вести за собой. Вести идеологически. То есть есть какая-то программа, вектор развития, и эти люди ведут”, - сказал Сергей Костенко.

Он отметил, что это может касаться не только политики, а и спорта или других отраслей.

“Как можно создать элиту? А создать элиту нельзя. Можно собрать людей, которые могут стать элитой”, - добавил Сергей Костенко.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга объяснил, почему украинские элиты поддержали независимость в 1991 году .