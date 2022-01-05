Общественный деятель Андрей Семидидько рассказал, что такое позорная собственность и как с помощью этого грабят нашу страну и выводят деньги в офшоры.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы #SaveФОП главе движения Сергею Доротичу.

«Есть такое понятие как позорная собственность – это собственность, происхождение которой невозможно объяснить. И не только получатели являются собственниками, но и дети и родственники являются соучастниками, выгодополучателями, пользователями и владельцами этой позорной собственности. То есть они являются и соучастниками преступлений по ограблению нашей страны и выведению денег в офшоры. Но когда начнут работать правоохранители и система по поиску активов за рубежом, то другие государства будут в любом случае выдавать позорную собственность», - сказал Андрей Семидидько.

Андрей Семидидько рассказал, что если правоохранительная система сейчас не работает, то должно быть общественное осуждение и порицание родственников и выгодополучателей позорной собственности. И личный бизнес тех провластных людей, которые хотят обложить ФОПов и предпринимателей, можно без труда вычислить, сообщил он.

«И мы сейчас можем разбираться публично, что нужно, чтобы создать этим людям проблемы. Так, чтобы человек задумался о том, что его действия несут разрушения и разорение большому количеству предпринимателей», - резюмировал Андрей Семидидько.

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