Об этом он сказал в эфире программы “Мотив” с Юрием Подорожним.
“Российское издание, по-моему “Коммерсант”, обнародовало тех 10 шагов, о которых Владимир Александрович сказал в Гуте. Что мы предложили нашим партнерам десять шагов, связанных с решением вопроса на востоке. Обнародует российское издание, у нас распространяется, никто не опровергает достоверность этого документа”, - сказал Андрей Вигиринский.
Он отметил, что, кроме 4 пунктов по гуманитарным вопросам, документ также повторяет те пункты, которые помещены в Минских договоренностях.
“И что определяется как неприемлемое для нас. То есть особенности проведения выборов, особенности местного самоуправления. И самое главное – обсуждение на уровне трехсторонней контактной группы законопроектов, которые будет принимать Верховная Рада… Можем ли мы говорить о том, что если мы не опровергаем, то есть вероятность того, что это близкий к достоверному документ? И что мы отказались от концепции, что Минск нас не устраивает и мы его не будем выполнять”, - добавил Андрей Вигиринский.
По его словам, если этот документ достоверен и издан украинскими властями – это значит, что Украина уже не так категорична в своих взглядах по Минску.
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Как сообщала Politeka, Павел Жовниренко заявил, что Украине приходилось отстаивать свою территорию от России еще в 2003 году.
Также Politeka сообщала, что Игорь Петренко заявил, что 2022 будет однозначно турбулентным.