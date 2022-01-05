Политический аналитик Андрей Вигиринский рассказал, что в российских СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину 10 шагов по разрешению ситуации в (ОРДЛО - ред.)

Об этом он сказал в эфире программы “Мотив” с Юрием Подорожним.

“Российское издание, по-моему “Коммерсант”, обнародовало тех 10 шагов, о которых Владимир Александрович сказал в Гуте. Что мы предложили нашим партнерам десять шагов, связанных с решением вопроса на востоке. Обнародует российское издание, у нас распространяется, никто не опровергает достоверность этого документа”, - сказал Андрей Вигиринский.

Он отметил, что, кроме 4 пунктов по гуманитарным вопросам, документ также повторяет те пункты, которые помещены в Минских договоренностях.

“И что определяется как неприемлемое для нас. То есть особенности проведения выборов, особенности местного самоуправления. И самое главное – обсуждение на уровне трехсторонней контактной группы законопроектов, которые будет принимать Верховная Рада… Можем ли мы говорить о том, что если мы не опровергаем, то есть вероятность того, что это близкий к достоверному документ? И что мы отказались от концепции, что Минск нас не устраивает и мы его не будем выполнять”, - добавил Андрей Вигиринский.

По его словам, если этот документ достоверен и издан украинскими властями – это значит, что Украина уже не так категорична в своих взглядах по Минску.

Как сообщала Politeka, Павел Жовниренко заявил, что Украине приходилось отстаивать свою территорию от России еще в 2003 году .