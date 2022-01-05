Политолог Юрий Романенко высказался по поводу книг Джорджа Фридмана, американского писателя, аналитика и бывшего разведчика, который в своих текстах дает прогноз дальнейшего развития политической ситуации в мире.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале в обзоре «Что почитать?».

В частности, эксперт обратился к «Американской империи» Фридмана и прокомментировал его литературное творчество в контексте этой книги.

Преимуществом он называет стиль автора, который довольно простой. «Он пишет чрезвычайно простым, многие даже считают, что примитивным языком. Но в этом его преимущество, потому что это позволяет понять его мысли широкому кругу читателей. Особенно тем, кто не обладает какими-то специализированными знаниями и соответственно расширить свою аудиторию», - объясняет Юрий Романенко.

Как отмечает политолог, в книгах Фридмана заметно, что он не побоялся давать свои прогнозы еще в начале 2000-х годов и, в частности, заявить об увеличении влияния Турции и Польши до 2020 года. Он отмечает, что Фридман по сути прямо указывал на то, что этим двум государствам удастся нарастить свое влияние и это станет важным фактором для крупных игроков на геополитической карте. «И Фридман говорил, что Россия к 2020 году тоже сумеет очень существенно усилить свое влияние, отыграть многое из того, что потеряла после развала СССР. И потом, после 2020, у нее начнутся сложности. Он прогнозировал так», - рассказывает Юрий Романенко.

Кроме этого, отмечает он, в «Американской империи» Фридман делает прогноз и по поводу США на это десятилетие и назвал его критическим. В целом же, констатирует эксперт, писатель довольно далеко зашел в формировании модели американских кризисов и попытался проанализировать их в своем тексте. «Он фактически умудрился всю историю США в таком кратеньком беглом виде подать читателю. Поэтому тем, кто ничего не знает об американской истории, будет интересно почитать, собственно говоря, в какой логике двигались США», - объясняет Юрий Романенко. Как он отмечает, автор в своей книге рассказывает, как США удалось превратиться в обширную континентальную страну от Атлантического и Тихого океана.

Политолог отмечает, что Фридман – это глава аналитического агентства Stratfor, а после 2014 года его аналитику используют украинские СМИ. Кроме того, добавляет он, Фридман был в разведке долгое время, что соответственно отражается на его эпистолярном творчестве.

Как сообщала Politeka, Рохов объяснил, какое важное значение может иметь идея в сегодняшней политике Украины.

Также Politeka писала о том, что Николов объяснил, какими методами власти нужно воевать с олигархами.