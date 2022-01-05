Компания ПБС окружения олигарха Игоря Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам «Большой Стройки» 7,9 млрд грн.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на издание «Наши Гроши».

Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей «Большой Стройки».

Только в декабре компания окружения Коломойсокго получила с бюджета более 2 млрд грн, свидетельствуют данные государственного портала Spending.gov.ua.

Напомним, в 2020 году компания «ПБС» увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка».

По данным СМИ, ООО «ПБС» записано на работницу курорта «Буковель» Иванну Непик.