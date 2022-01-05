Вице-президент Ассоциации политических психологов Виктор Рыбаченко рассказал, что трагедия 2014 года с оккупацией полуострова Крым и началом войны на Донбассе была неизбежна.

Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана “Дипломатическая кухня”.

“Более того, не все это понимают, но история нам показывает, что независимость Украины, которая так благополучно началась, была обречена пройти через войну. Потому что мы ее получили бескровно. Вспомним политико-психологическую ситуацию начала аннексии Крыма. Не могли наши стрелять в россиян. Не могли психологически”, - сказал Виктор Рыбаченко.

По его словам, Украина смогла защищать себя от всех, и россиян в том числе, только после того, как пролилась кровь.

“Прошли кровь, и сейчас проходят, к сожалению. И это неизбежно. Было же 2 сценария. Первый: или мы нейтральные, и под маской нейтральности нас подминает Россия, или мы настаиваем на своей независимости, но просто так ее нам никто не подарит”, - добавил Виктор Рыбаченко.

Как сообщала Politeka, Павел Жовниренко заявил, что Украине приходилось отстаивать свою территорию от России еще в 2003 году.

Также Politeka сообщала, что Илия Куса указал о РФ, что они сделали сейчас ставку на тактическую победу.