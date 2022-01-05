Полтавский общественный активист Сергей Костенко поделился своими соображениями по поводу проблемы войны на Донбассе и возможных способов решения этой проблемы.

Его комментарий был дан в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Никто не смеет указывать украинцам, что они должны делать в своей стране. В этом суть суверенитета. По какому праву Штайнмайер что-то навязывает Украине? Ведь я не указываю Штайнмайеру, что ему делать в Мюнхене, а Путину – что ему делать в Ростове. Война на Донбассе на сто процентов спровоцирована Россией, российкие войска там были и есть до сих пор, но почему она произошла? Люди на Донбассе хотели жить лучше, а их, извините, развели как лохов, и продолжают разводить сейчас. Я уважаю жителей этого региона, но у них нет никакой перспективы с Россией. Выборы на Донбассе возможны, но под украинской властью и по украинским законам», - отмечает Сергей Костенко.

Он назвал условия, при которых, по его мнению, могут пройти такие выборы.

«Я сторонник Конституции и законного права. Для выборов необходимо убрать с Донбасса российские войска и российское начальство. Ведь сейчас люди, которые управляют регионом – не местные, их прислали из России. А вот с местными элитами, даже если они настроены пророссийски, диалог возможен», - считает Сергей Костенко.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев прокомментировал перемирие на Донбассе.

Также Politeka сообщала, что лидер Национального корпуса Андрей Билецкий выразил сомнение в том, что Россия нынешней зимой пойдёт в полномасштабное наступление на Украину.