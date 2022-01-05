Пластический хирург Андрей Якобчук рассказал, почему нужно сказать "нет" всем косметологическим центрам на дому и косметологам, которые не имеют хирургической специализации и при этом проводят эти процедуры в виде липосакции и т.д.

Недавно Украину всколыхнула новость о том, что в Днепре эксперименты с внешностью закончились для 14-летней школьницы печально. Она попала к хирургам на операционный стол после того, как попыталась самостоятельно увеличить губы. Девочка сделала укол косметическим маслом, после чего ее госпитализировали врачи.

Пластический хирург Андрей Якобчук специально для Сlutch рассказал о последствиях самостоятельного проведения инъекций красоты и прокомментировал историю школьницы.

Пластический хирург Андрей Якобчук

"Если в мягкие ткани ввести косметологическое масло, то самое меньшее зло, которое можно получить - некроз, то есть омертвление зоны тканей, куда вводилось это вещество.

Большее зло, если при введении масла, оно попадет, к примеру, в сосуд. Это может закончиться смертью", - сообщил врач.

Врач добавил, что, к примеру, ботокс самостоятельно купить достаточно проблематично, поскольку его продают исключительно дипломированным врачам.

Почему подростки решаются на эксперименты с внешностью.

"Мы живем в ужасное время, в которое, с одной стороны, мы можем найти любую хорошую информацию, которая нам нужна. Но с таким же успехом мы можем найти и сомнительные и опасные рекомендации. Многие подростки, которые внутри пустые, и не наполнены какой-то духовностью, хотят выделяться с помощью шрамирования или, например, путем превращения в какого-то фрика - удадения и добавления себе чего-то.

Это ужасно и, конечно, не хочется, чтобы подростки так с собой экспериментировали",- отметил врач.

Также на просторах Сети можно увидеть информацию о том, что местная анестезия имеет такой побочный эффект, как нарушение сердечного ритма. Так ли это на самом деле?

"Время от времени появляются сообщения о том, что возникают смертельные исходы от такой довольно простой в техническом плане операции как липосакция, которую проводят под местной анестезией в домашних условия.

И я слышал, что у государства, с которым мы граничим с Востока, была такая ситуация, что косметолог без высшего медобразования, просто дома сделал себе косметологический кабинет и вводил большое количество местной анестезии для того, чтобы обезболить зону и чтобы провести липосакцию. На каком-то количество введенного местного анестетика, произошла остановка сердца. То есть была введена токсическая доза. В результате девушка скончалась прямо в этом доморощенном косметологическом салоне.

Какие выводы можно сделать из этой ситуации? Во-первых, нужно сказать "нет" всем косметологическим центрам на дому и косметологам, которые не имеют хирургической специализации и при этом проводят эти процедуры в виде липосакции и т.д", - сообщил врач.