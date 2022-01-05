Укрзализныця много лет не выполняет планы по ремонтам путей, хотя ситуация с инфраструктурой уже можно назвать критической. Об этом заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.



«Ситуация, которая сейчас сложилась на Укрзализныце - катастрофическая, и она может привести к таким же катастрофическим последствиям. Дело в том, что планы Укрзализныци выполняются всего лишь на несколько процентов. К чему это может привести? Первое. Когда речь идет о пассажирских перевозках, то речь идет о безопасности пассажиров. По грузовым перевозкам это и эффективность перевозки этих грузов, и задержки перевозки», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, ситуация, что сложилась – достаточно обидная, ведь грузовое направление Укрзализныци - самое прибыльное в Европе и намного прибыльнее, чем в других европейских странах. Однако компания совсем не вкладывает средства в обновление инфраструктуры.



«Операционная прибыль Укрзализныци от грузовых перевозок позволяет финансировать и проводить все эти инвестиции. Все дело в бесхозяйственности. Во-первых, в воровстве - порядка 8,5 миллиарда гривен, по оценке НАБУ, в Укрзализныце разворовывается. Еще 13 миллиардов уходит на покрытие убытков от пассажирских перевозок. Ну а главная проблема – это неэффективное использование средств. Инвестиции в инфраструктуру, в рельсы – это наиболее значимые и ключевые инвестиции. Потому что речь идет о безопасности перевозки пассажиров», - подчеркнул эксперт.



По его словам, ситуация с перевозками УЗ в минувшем году значительно ухудшилась: упал показатель оборота вагонов, а объемы капитальных инвестиций стали мизерными.



«Оборачиваемость вагонов упала на 20%. То есть, грузы теперь везутся на 20% дольше, и на 20% нужно больше вагонов дополнительно. По инвестиционным планам -недовыполнение. Фактически, Укрзализныця в реконструкции и капитальный ремонт должна вложить 57 миллиардов гривен ежегодно, а она вкладывает не более миллиарда. Она ежегодно должна покупать от 50 до 100 тысяч тонн рельсов, чтобы поддерживать свою инфраструктуру. Но последние годы она покупала не более 10 тысяч тонн, а в прошедшем году – всего лишь несколько сотен тонн!», - пояснил Каленков.



По его словам, эта ситуация приведет к катастрофе, причем уже в обозримом будущем, поэтому нынешнее руководство УЗ должно сделать все возможное, чтобы нарастить объемы капитальных инвестиций.



«Время для того, чтобы принимать решения, уже прошло. Уже сейчас Укрзализныця должна заявить об инвестиционных планах на этот год - для того, чтобы покрыть тот пробел, который образовался за последние 2-3 года», - резюмировал он.



Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал: Укрзализныце нужно в первую очередь модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок, и лишь затем думать об обновлении подвижного состава. Иначе новые вагоны станут просто складами на колесах.