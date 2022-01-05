Политолог Руслан Бортник рассказал, какие последствия для Европы, и в том числе для Украины, потянет за собой отказ от сертификации Северного потока-2.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Руслан Бортник отметил, что незапуск Северного потока-2 блокирует вложенные в него Россией средства, но и в то же время развязывает ей руки. Он объяснил, что в свое время в Украине приостановилась война после принятия решения по постройке Северного потока-2 в 2015-2016 году.

По его словам, Северный поток-2 выступил в качестве компенсаторного механизма для российского руководства на фоне нереализации Минских соглашений. Руслан Бортник добавил, что решение о построении газопровода мотивировало Россию не раскачивать ситуацию в Европе.

«Сегодня сказать РФ, что мы не сертифицируем Северный поток-2 – это означает развязать ей руки. Во-вторых, отказ от сертификации Северного потока-2 приведет к росту цен на газ. А одним из ключевых поставщиков газа в Европе является «Газпром». То есть, я говорю о том, что частично потери от незапуска Северного потока-2 сегодня компенсируются для «Газпрома» ростом цен в Европе», - заявил Руслан Бортник.

Он объяснил, что сертификация Северного потока-2 приведет к падению цен в Европе, а значит, и на нашем рынке газа. Более того, считает политолог, это означает дорогу к миру и деэскалации в Украине. По мнению Руслана Бортника, такое решение будет в интересах Украины, но у украинских элит могут быть другие интересы.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что состояние украинской экономики в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал о судьбе Украины на международной арене.