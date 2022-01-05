Своё мнение он высказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

«Сейчас идёт непримиримое противостояние России с Западом, в частности, с США. Цели России – снова стать сверхдержавой и покорить Украину, причём первый пункт невозможен без второго. Украина нужна России как резервуар европейцев, без которых в структуре населения России станут доминировать выходцы из Средней Азии и Кавказа. А сейчас Путин видит, как Запад готовится использовать Украину против него. Путин не готов к ядерной войне, но он готов пугать Запад этой угрозой. И сейчас он рисует свои «красные линии». А Запад примет эти линии, он уступит», - полагает Виктор Рыбаченко.

Он отмечает, что с нашей точки зрения это будет выглядеть предательством Украины.

«Но и самому Путину не нужна оккупированная Украина с партизанским движением. На российских телеканалах могут смеяться над готовностью украинцев к сопротивлению – но когда в России начнут получать гробы с телами своих солдат, это будет совсем не смешно. Путину сейчас необходимо удержать Украину от вступления в НАТО и ЕС. Поэтому он никогда не отдаст ни Крым, ни Донбасс», - говорит Виктор Рыбаченко.

Как сообщает Politeka, ранее политический аналитик Антон Малеев прокомментировал вероятность полномасштабного российского наступления на Украину.

Также Politeka сообщала, что, по словам политического психолога Олега Хомяка, Путин строит свою стратегию на ошибках Украины.