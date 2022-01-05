Своё мнение он высказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».
«Сейчас идёт непримиримое противостояние России с Западом, в частности, с США. Цели России – снова стать сверхдержавой и покорить Украину, причём первый пункт невозможен без второго. Украина нужна России как резервуар европейцев, без которых в структуре населения России станут доминировать выходцы из Средней Азии и Кавказа. А сейчас Путин видит, как Запад готовится использовать Украину против него. Путин не готов к ядерной войне, но он готов пугать Запад этой угрозой. И сейчас он рисует свои «красные линии». А Запад примет эти линии, он уступит», - полагает Виктор Рыбаченко.
Он отмечает, что с нашей точки зрения это будет выглядеть предательством Украины.
«Но и самому Путину не нужна оккупированная Украина с партизанским движением. На российских телеканалах могут смеяться над готовностью украинцев к сопротивлению – но когда в России начнут получать гробы с телами своих солдат, это будет совсем не смешно. Путину сейчас необходимо удержать Украину от вступления в НАТО и ЕС. Поэтому он никогда не отдаст ни Крым, ни Донбасс», - говорит Виктор Рыбаченко.
Как сообщает Politeka, ранее политический аналитик Антон Малеев прокомментировал вероятность полномасштабного российского наступления на Украину.
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Также Politeka сообщала, что, по словам политического психолога Олега Хомяка, Путин строит свою стратегию на ошибках Украины.