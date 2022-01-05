Тайное заселение президента Владимира Зеленского в один отель с олигархом Игорем Коломойским дискредитирует всю идею так называемой «деолигархизации».



Об этом сообщил главный редактор сайта «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, передает "Главком"



«Пресс-служба президента Зеленского должна была заблаговременно сообщить причины посещения президентом Зеленским отеля, где находился Игорь Коломойский. По данным «Цензор.нет», Зеленский заехал в Буковель еще 3 января и об этом не было никаких сообщений…Это случайно, что президент без объявления заселился в отель, где пребывал олигарх, по которому введены санкции США? Эту нужно наконец-то официально прокомментировать, потому что два дня назад Зеленский объяснял президенту США Байдену и просил о поддержке в проведении мер по деолигархизации в Украине», – написал Бутусов.



Он подчеркнул, что Зеленский публично сообщил о своем пребывании в Буковеле только после появления соответствующих новостей в СМИ.



«Деолигархизация – это прозрачность власти, прежде всего. Она начнется, когда президент наконец прекратит практику тайных встреч с разными лицами, от которых публично открещивается. Когда президент перестанет умалчивать цели своих путешествий в рабочее время. Тогда Оман, Буковель, Гута, Банковая наконец-то прекратят быть символами кулуарных договорняков», – добавил Бутусов.



4 января издание «Украинская правда» сообщило, что президент Зеленский прибыл в Буковель и поселился на одном этаже с олигархом Игорем Коломойским. Коломойский заявил журналистам, что не знал о пребывании в отеле президента Зеленского.



Напомним, 26 ноября 2021 года во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что журналист Юрий Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Журналист, который был среди аккредитованных на мероприятии, в ответ обвинил Зеленского во лжи. По словам Бутусова, Зеленский сказал все это, «чтобы не отвечать за себя, за Ермака и Демченко».