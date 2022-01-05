«Экономический паспорт» - нереалистичный проект, за который будет отвечать следующая власть и поколения украинцев, а нынешняя получит за него политические дивиденды.

Об этом заявил политолог Ростислав Балабан.

«Условно говоря – кто будет отвечать за 10 лет, а тем более за 18-ть, что это не сработает? Реализация программы малоперспективна. Тем более, если анализировать экономические показатели», - сказал Балабан в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, уже сейчас власть из-за нехватки средств бюджета вынуждена сокращать ряд социальных расходов, в частности, выплаты на рождение ребенка, на предоставление субсидий по оплате коммунальных услуг.

«Сокращаются деньги по рождению ребенка, субсидии сокращаются, почему вы решили, что на каком-то паспорте будет происходить как-то иначе?», - заметил Балабан.

Он также отметил, что в случае если программа будет запущена, средства, которые будут аккумулироваться на счетах детей, могут существенно обесцениться, и как следствие, по достижению совершеннолетия украинцы получат мизерные выплаты.

«Сегодняшняя «тысяча», мнимая «тысяча», через 18 лет будет неизвестно сколько», - подытожил Балабан.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила: через популистскую программу президента «Экономический паспорт» из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.