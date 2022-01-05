Информация о якобы массовом увольнении сотрудников полиции в Запорожской области была ложной, сообщается на сайте Нацполиции. Правоохранители отмечают, что подобные слухи распространяются для дискредетации не только отдельного подразделения, но и областной полиции в целом.

В Токмакском отделении отреагировали на массовое увольнение сотрудников, о котором несколько дней писали СМИ. Там уверяют, что все сотрудники на работе и никаких рапортов не было.

"Информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейскими отдела № 3 Пологовского районного отдела полиции, не соответствует действительности. Даже больше, мы фиксируем искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделения, а также областной полиции в целом", — отметили в полиции.

На сайте полиции Запорожской области пишут, что часть сотрудников действительно пожаловались на состояние материально-технического обеспечения и уровнем оплаты за сверхурочное несения службы, однако, вопрос практически сразу был решен.

"В настоящее время сотрудники подразделения полиции несут службу в штатном режиме. Ни одного рапорта об увольнении из ОВД в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало. Местные полицейские, как и другие работники ГУНП в Запорожской области, остаются верны присяге и продолжают деятельность в соответствии со своими служебными обязанностями", – сообщают в полиции.

Причин для увольнения полицейских несколько, как отмечает народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцик:

невыплаты оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;

давления со стороны руководства относительно выполнения показателей раскрываемости преступлений ("контрольные" преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией);

искривления фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к органам.

Они требуют отставки глав Нацполиции и МВД, а также выплаты зарплат, которая задерживается. Если требования не будут выполнены, то уже в первом квартале 2022 года может уйти около 30% личного состаыва.

По состоянию на сегодняшний день зарплата сотрудников полиции составляет 11,2 тысячи гривен, в городах-миллионниках – 13,2 тысячи гривен, в Киеве – 14,5 тысячи гривен.