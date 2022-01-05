Политолог Руслан Бортник рассказал о наиболее заметных и важных событиях в 2021 году, которые должны повлиять на будущее Украины в 2022 году.

Его слова прозвучали в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

Как отмечает эксперт, в 2021 году внешнеполитическая конъюнктура вокруг Украиныизменилась.

Среди внутренних важных событий Руслан Бортник называет в частности перезапуск СНБО, который, по сути, стал исполнительным комитетом власти и соединил в себе все ветви– судебную, исполнительную и законодательную. «Значительным событием стал раскол внутри команды власти, уход из нее Авакова и других фигур. Не менее важен был конфликт между президентом и ключевыми финансовыми кругами Украины, а также консолидация антизеленской оппозиции», - отмечает он.

Дальше эксперт подробнее рассказывает о сущности этих событий. В частности, говорит Руслан Бортник, было ясно, что Запад мог бы пойти на определенные договоренности с РФ и даже занялся этим. «А с другой стороны, он четко провел свои красные линии в отношении Украины – но это красные линии невмешательства», - подчеркивает политолог.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что состояние украинской экономики в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал о судьбе Украины на международной арене.